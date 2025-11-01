Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»

Коуэлл сообщил о важном вкладе Стролла в работу «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин » Энди Коуэлл отметил отзывы Фернандо Алонсо и его напарника Ланса Стролла .

«Именно гонщики сидят за рулем, и они чувствуют поведение машины. Необходимо верить их словам и делать все, чтобы данные сочетались с их наблюдениями. Тогда ты можешь работать над тем, чтобы сделать болид быстрее. Важно слушать их, реагировать и давать обратную связь.

Когда Фернандо выбрался из машины в начале года, то тут же дал обратную связь, уловил какие-то вещи. Он очень детально рассказал об ощущениях в болиде. Какие-то аспекты оказались лучше, другие – не такими удачными. Поток информации был колоссальным.

Ланс такой же. У него потрясающая страсть к команде. Когда я говорю с ним о работе над машиной 2025 года, он может сказать: «Да, Энди, но важно думать также о средне- и долгосрочной перспективе», – порассуждал босс.

