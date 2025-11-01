Бывший механик «Ред Булл» Николас: «В 2026-м команда впервые будет использовать собственный двигатель – она явный аутсайдер»

Экс-механик «Ред Булл» рассказал, чего ждет от следующего сезона.

Бывший механик, а теперь амбассадор «Ред Булл» Калум Николас поделился мнением о шансах команды на успех в 2026-м году.

Со следующего сезона, когда сменится регламент, «Ред Булл» станет полноценным мотористом.

«Это серьезная задача – составить конкуренцию опытным производителям в лице «Мерседеса », «Феррари », «Ауди ». Мы впервые будем делать собственный двигатель – так что мы явные аутсайдеры среди больших команд.

Но если и есть команда, которая сможет подняться с уровня аутсайдера до уровня топа, то это только «Ред Булл ». Мы столько раз преодолевали границы.

Было невероятно наблюдать за тем, как после основания моторного подразделения «Ред Булл» создавалась вся инфраструктура, как проходил процесс проектирования, создания и разработки двигателя. Это серьезный вызов – но никто этого не боится.

Все ждут, что «Мерседес» окажется лучшим. Но кто знает. Все, что мы можем, – это следовать своим целям, верно?», – высказался Николас.

