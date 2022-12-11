Ферстаппен и Перес провели за «Ред Булл» праздничные демонстрационные заезды в Милтон-Кейнсе

Команда провела демонстрационные заезды в Милтон-Кейнс, чтобы отметить окончание сезона вместе со своими болельщиками.

В мероприятии участвовали и , и – для заездов гонщики использовали болид «Ред Булл» RB7 2011 года.

Фото: сайт «Ред Булл»

Подводя итоги сезона Ферстаппен отметил, что пока не готов думать о целях на чемпионат 2023 года.

«Я начну думать об этом с 1-го января. Сейчас мне нужно немного отдохнуть (смеется). Но да, конечно, мы с оптимизмом ждем следующий сезон. Мы знаем, что способны выступить еще лучше и уже находимся в предвкушении работы с новой машиной», – рассказал Ферстаппен.

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