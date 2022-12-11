Тото Вольфф о сезоне-2023: «Мерседесу» будет обогнать соперников в темпе развития болида. Но я верю в способности команды»

Исполнительный директор оценил перспективы команд вернуться в борьбу за титул в следующем сезоне.

В 2022 году «Мерседес» не слишком уверенно провел чемпионат и занял третье место в общем зачете. За весь сезон команде удалось выиграть всего один Гран-при.

«Я всегда был тем, кто видит стакан наполовину пустым, им я вижу риски. И на самом деле, если пытаться рассуждать логически, то нужно понимать то, что на самом деле «Ред Булл» доминировал на протяжении большей части прошедшего сезона. И нам будет очень сложно в такой степени обогнать соперников в темпах развития болида – это касается и , и . Но я верю в способности нашей команды.

С нашими знаниями, ценностями, которых придерживается команда, расширения возможностей и правильной культуры я думаю, что в следующем году «Мерседес» станет сильнее. Надеюсь, что мы будем на равных бороться с соперниками за победы в гонках, сражаться за победу в к чемпионате. Но точно ли все так и будет? Конечно нет», – рассказал Вольфф.

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