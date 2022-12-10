Гюнтер Штайнер: «Даже «Макларен» не знает, оправдает ли Пиастри надежды»
Гюнтер Штайнер напомнил, что «Макларен» рискует с приглашением Оскара Пиастри.
В 2023 году австралиец, завоевавший титулы в «Формуле-2», «Формуле-3» и «Формуле-Рено», заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо и станет напарником Ландо Норриса. «Хаас», напротив, сделал ставку на опытного Нико Хюлькенберга, а не на молодого Мика Шумахера. Совсем недавно подход был другим: в 2021 году подопечными Штайнера были два новичка – Шумахер и Никита Мазепин.
«Мы уже не та команда, которой были в начале 2021 года. Мы понимали, что сезон получится трудным, поэтому сосредоточили все ресурсы на подготовке болида на 2022-й. Сейчас мы продемонстрировали, что способны держаться в средней группе – хотя бы временами. Для этого нам нужен опыт.
Молодые пилоты – это всегда риск. Сегодня мы понимаем, что Джордж Расселл, Шарль Леклер и Ландо Норрис, пришедшие из «Формулы-2» – выдающиеся гонщики, но заранее такое знать невозможно. «Макларен» пригласил Оскара Пиастри. Все считают его потрясающим талантом, но, честно говоря, даже «Макларен» не знает, оправдаются ли надежды», – отметил руководитель «Хааса».
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