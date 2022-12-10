Гюнтер Штайнер: «Даже «Макларен» не знает, оправдает ли Пиастри надежды»

напомнил, что рискует с приглашением .

В 2023 году австралиец, завоевавший титулы в «Формуле-2», «Формуле-3» и «Формуле-Рено», заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо и станет напарником . , напротив, сделал ставку на опытного , а не на молодого . Совсем недавно подход был другим: в 2021 году подопечными Штайнера были два новичка – Шумахер и .

«Мы уже не та команда, которой были в начале 2021 года. Мы понимали, что сезон получится трудным, поэтому сосредоточили все ресурсы на подготовке болида на 2022-й. Сейчас мы продемонстрировали, что способны держаться в средней группе – хотя бы временами. Для этого нам нужен опыт.

Молодые пилоты – это всегда риск. Сегодня мы понимаем, что , и Ландо Норрис, пришедшие из «Формулы-2» – выдающиеся гонщики, но заранее такое знать невозможно. «Макларен» пригласил Оскара Пиастри. Все считают его потрясающим талантом, но, честно говоря, даже «Макларен» не знает, оправдаются ли надежды», – отметил руководитель «Хааса».

Пиастри получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1»

«Выезжай на трассу и гоняйся. Все просто». Даниэль Риккардо дал совет Пиастри