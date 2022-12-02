«Выезжай на трассу и гоняйся. Все просто». Даниэль Риккардо дал совет Пиастри

Резервный пилот посоветовал не ждать от себя слишком многого в дебютном сезоне в «Формуле-1».

Пиастри будет выступать за , где заменит как раз Риккардо.

«Просто выезжать на трассу и гоняться. Я знаю, может показаться, что мне просто лень отвечать, но на самом деле все просто…выезжаешь на трассу и гоняешься. Старайся учиться, впитывай все как губка, но главное гоняться.

Не стоит слишком высоко устанавливать для себя планку. Если в итоге ты сможешь добиться большего и превзойти ожидания – отлично. Но в целом нужно просто проводить одну гонку за другой, и все. И пока ты будешь учиться, пока будешь прибавлять с каждой гонкой, все будет отлично», – рассказал Риккардо.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)