Пиастри получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1»

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«Макларен» поделился фотографиями своего новичка Оскара Пиастри – счастливого обладателя суперлицензии.

В следующем сезоне Пиастри будет выступать в паре с Ландо Норрисом. Австралиец заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо, который стал третьим пилотом «Ред Булл».

Оскар являлся чемпионом «Формулы-2», «Формулы-3» и «Формулы-Рено». Пиастри дебютировал за «Макларен» на тестах после Гран-при Абу-Даби.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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Фото: твиттер команды «Макларен»

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