Пиастри получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1»

«Макларен» поделился фотографиями своего новичка – счастливого обладателя суперлицензии.

В следующем сезоне Пиастри будет выступать в паре с . Австралиец заменит своего соотечественника , который стал третьим пилотом .

Оскар являлся чемпионом «Формулы-2», «Формулы-3» и «Формулы-Рено». Пиастри дебютировал за «Макларен» на тестах после Гран-при Абу-Даби.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

«Выезжай на трассу и гоняйся. Все просто». Даниэль Риккардо дал совет Пиастри

Фото: твиттер команды «Макларен»