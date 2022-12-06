Пиастри получил суперлицензию для выступлений в «Формуле-1»
«Макларен» поделился фотографиями своего новичка Оскара Пиастри – счастливого обладателя суперлицензии.
В следующем сезоне Пиастри будет выступать в паре с Ландо Норрисом. Австралиец заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо, который стал третьим пилотом «Ред Булл».
Оскар являлся чемпионом «Формулы-2», «Формулы-3» и «Формулы-Рено». Пиастри дебютировал за «Макларен» на тестах после Гран-при Абу-Даби.
Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?
«Выезжай на трассу и гоняйся. Все просто». Даниэль Риккардо дал совет Пиастри
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