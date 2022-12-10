Фонд Мазепина и МГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин объявил о соглашении между своим фондом и Московским государственным университетом.

Фонд «Мы выступаем как один» и МГУ начнут совместно поддерживать спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Мазепин является студентом факультета глобальных процессов и, по собственным словам, «с гордостью носил» эмблему университета на комбинезоне, когда выступал в «Ф-1». В марте 2022 года контракт между Никитой и был расторгнут.

«Одна из главных целей фонда – обеспечить безопасную территорию для всех спортсменов и новые возможности, образовательные в том числе.

Вместе с университетом мы договорились об оказании поддержки подопечных – будем вместе разрабатывать программу, которая учтет интересы спортсменов и даст необходимый объем знаний для дальнейшей самореализации.

Я сам учусь в магистратуре МГУ и прекрасно знаю, насколько ответственно университет подходит к учебному процессу. Приятно осознавать, что моя альма-матер станет такой же поддержкой и опорой для подопечных нашего фонда», – прокомментировал соглашение Мазепин.

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