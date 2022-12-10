Шарль Леклер: «С Вассером у меня всегда были хорошие отношения, мне нравились его прямота и честность»

прокомментировал слухи о переходе в «Феррари».

Вассер и Леклер уже работали вместе в (ныне «Альфа Ромео»). Предполагается, что глава швейцарской команды займет пост руководителя Скудерии, освобождающийся после ухода .

«Феррари» отличается от любой другой команды. Могу лишь сказать о своем хорошем опыте работы с Фредом. Еще в младших сериях Фред в меня поверил, между нами всегда были хорошие отношения. Но, разумеется, это не должно влиять ни на какие решения.

Он всегда был очень прямым, очень честным – это мне нравилось во Фреде. Выберут его или нет, я не знаю. Надеюсь, увидим в ближайшие месяцы. Решать не мне, а Джону [Элканну, президенту «Феррари»] и Бенедетто [Винье, исполнительному директору]», – заявил пилот Скудерии.

Леклер также высказался об отношениях с Бинотто:

«Маттиа позвонил мне, чтобы сообщить об уходе. Я уважаю его решение и могу только поблагодарить его. Он верил в меня с самого начала, подписал со мной очень-очень длительный контракт. До того, как занять место руководителя, он многие и многие годы работал в Скудерии и внес свой вклад в успехи команды.

Так что я желаю ему всего наилучшего. Теперь надо сосредоточиться на будущем. Постараемся принимать верные решения, чтобы бросить вызов в следующем году».

«Альфа Ромео» официально объявит об уходе Вассера после 12 декабря – француз станет руководителем «Феррари» (Франко Нуньес)

Зак Браун: «Бинотто достаточно хорошо работал в «Феррари», мне кажется»