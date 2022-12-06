Зак Браун: «Бинотто достаточно хорошо работал в «Феррари», мне кажется»

оценил деятельность в «Феррари».

Бинотто покидает Скудерию, где с 2019 года занимал пост руководителя команды.

«Я не знаком с внутренними делами «Феррари». Мне кажется, Маттиа работал достаточно хорошо, команда была очень конкурентоспособной в этом году.

На мой взгляд, наилучшие результаты являются следствием стабильности и работы команды на долгосрочную перспективу», – заявил исполнительный директор .

Следующий руководитель станет для «Феррари» пятым за последнее десятилетие.

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