Зак Браун: «Бинотто достаточно хорошо работал в «Феррари», мне кажется»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Маттиа Бинотто Зак Браун Авто

Зак Браун оценил деятельность Маттиа Бинотто в «Феррари».

Бинотто покидает Скудерию, где с 2019 года занимал пост руководителя команды.

«Я не знаком с внутренними делами «Феррари». Мне кажется, Маттиа работал достаточно хорошо, команда была очень конкурентоспособной в этом году.

На мой взгляд, наилучшие результаты являются следствием стабильности и работы команды на долгосрочную перспективу», – заявил исполнительный директор «Макларена».

Следующий руководитель станет для «Феррари» пятым за последнее десятилетие.

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений

Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные