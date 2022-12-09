«Альфа Ромео» официально объявит об уходе Вассера после 12 декабря – француз станет руководителем «Феррари» (Франко Нуньес)
В «Альфа Ромео» начали подготовку к уходу Фредерика Вассера.
По информации редактора итальянской версии издания Motorsport Франко Нуньеса, в «Альфа Ромео» должны официально объявить о расставании с Вассером на следующей неделе – с 12 декабря. После чего формальное объявление сможет сделать «Феррари».
Вассер должен заменить Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари» – по информации ряда источников, Вассер уже нашел себе дом неподалеку от базы Скудерии в Маранелло.
В «Феррари» Вассер сможет начать работу с января 2023 года – ожидается, что в случае данного перехода французу не придется отбывать типичный для таких ситуаций «обязательный отпуск» длиною минимум в полгода.
В то же время в «Альфа Ромео» пока не определились в тем, кто заменит Вассера. «Заубер» и «Альфа Ромео» уже объявили о том, что прекратят техническое сотрудничество после 2023 года. К 2026 году контроль над командой должен будет перейти к «Ауди».
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