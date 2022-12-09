Спортивный директор «Порше»: «Формула-1» по-прежнему является для нас привлекательным вариантом»

Спортивный директор «Порше» Томас Лоденбах заявил, что компания по-прежнему рассчитывает реализовать проект участия в «Формуле-1».

Изначально предполагалось, что «Порше» станет техническим партнером и при этом выкупит 50 процентов акций. Однако сторонам так и не удалось договориться о сотрудничестве:

«Здесь мне даже больше нечего добавить (смеется). Мы просто не смогли договориться».

При этом, по словам Лоденбаха, срыв переговоров с «Ред Булл» не означает для «Порше» отказ от идеи выступлений в «Формуле-1» в том или ином виде:

«Тот факт, что мы не смогли достичь договоренности с «Ред Булл» совсем не означает, что «Формула-1» нам больше вообще не интересна. Для нас это важный проект – при наличии подходящих условий. Если же условия вам не подходят, то лучше даже и не пытаться что-то сделать. В любом случае, является для нас очень привлекательным вариантом. В том числе поэтому мы совсем недавно продлили контракт на проведение «Суперкубка Порше», который останется в числе гонок поддержки «Формулы-1».

«Порше» купит 50 процентов «Уильямса» и станет мотористом «Ф-1» с 2026-го. Сделка почти оформлена (Ziggo Sport)

«Порше» ведет переговоры с командами «Формулы-1»