«Порше» не отказалась от планов вступить в «Формулу-1» в 2026 году.

В сентябре компания сообщила о срыве сделки с «Ред Булл», при этом допустив сотрудничество с другими коллективами. Позже Auto Motor und Sport заявила, что идея об участии «Порше» в «Ф-1» окончательно отвергнута.

Тем не менее, переговоры «Порше» с командами продолжаются – это подтвердила .

«В августе в Спа-Франкоршаме объявила, что присоединится к чемпионату мира «Формулы-1» с 2026 года как производитель силовых установок. Это признание упорного труда, который был вложен в разработку [моторного] регламента.

Мы также отмечаем, что «Порше» ведет переговоры с командами «Формулы-1», – говорится в сообщении Федерации.

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