Тото Вольфф: «Мерседес» смог решить основополагающую проблему галопирования, но не все можно было реализовать на болиде 2022 года»

Исполнительный директор подвел итоги сезона-2022, поделившись мнением о выступлении команды.

«Мерседесу» удалось прибавить после неудачной первой половины сезона, и команда до конца боролась с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов.

«Мы считаем, что смогли решить основополагающую проблему галопирования болида. Однако далеко не все изменения можно было реализовать на болиде 2022 года. Мы считаем, что на машине следующего года устранить все проблемы будет намного проще. Мы внесем некоторые изменения в архитектуру и компоновку болида, это должно помочь сделать шаг в верном направлении.

Но как это часто бывает при переходе на новый технический регламент, порой вы вскрываете одну проблему, а потом понимаете, что под ней была скрыта вторая проблема. Так что нам стоит быть скромнее и не испытывать чувство собственного превосходства, считая, что мы сможем вернуться в борьбу за чемпионат и сходу его выиграть.

При этом я горжусь смелостью команды – тем, что мы не побоялись вот так сконструировать свой болид. И я горжусь тем, как мы придумали и решили реализовать концепцию с максимально узкими боковыми понтонами – которые, кстати, не имеют никакого отношения к проблемам с галопированием.

Мы были хороши и в ряде других областей: наш двигатель отлично работал на протяжении всего сезона, с надежностью тоже все было в порядке. Да и шасси способно генерировать весьма высокий уровень прижимной силы – мы просто не смогли работать с тем вариантом настроек болида, который бы позволял генерировать прижимную силу на таком уровне», – рассказал Вольфф.

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