Даниэль Риккардо: «Норриса трудно сравнивать с Ферстаппеном, пока Ландо не в топ-команде»

высказался о талантах пилота .

Риккардо считает, что в данный момент рассуждать о том, является ли Норрис гонщиком уровня , преждевременно.

«Сложно проводить прямое сравнение, пока он (Норрис) не находится в топ-команде и не сражается среди лидеров на постоянной основе. Разумеется, я не хочу его принизить, но когда побеждаешь, видно, как ты справляешься [с давлением]. В таких моментах я возвращаюсь к Льюису [Хэмилтону]: да, он побеждал, и машина была отличной, но он все равно это делал, выдерживал давление, давал результат.

С точки зрения мастерства парень очень хорош. Не знаю, могу ли сказать, что он как Макс – трудно сравнивать. Но парень хорош», – заявил экс-напарник Норриса, а ныне третий пилот в подкасте Beyond the Grid.

Даниэль также прокомментировал свои слова о том, что «счастье в неведении» – Норрису в каком-то смысле помог тот факт, что он не выступал за другие команды:

«Я не имею в виду, что команда поставила все на него, а не на меня. Однако он вырос в этом коллективе, здесь все знакомо, и он, очевидно, продемонстрировал свой темп и скорость. Все в «Макларене» в восторге от того, на что способен Ландо».

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