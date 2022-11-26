Лучшие пилоты «Ф-1» в 2022-м по версии The Race: Норрис – 2-й, Алонсо ниже Расселла

Издание The Race поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2022.

Журналисты оценивали выступления пилотов с учетом уровня машин, учитывали стабильность, ошибки, прогресс по ходу сезона и «многие другие» факторы.

Лучшим гонщиком по версии издания стал чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а в борьбе за второе место пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил вице-чемпиона Шарля Леклера ( ).

оказался выше напарника по Джорджа Расселла, а также ветерана Фернандо Алонсо («Альпин»). Замкнули список выбывающие из «Ф-1» Даниэль Риккардо («Макларен»), Мик Шумахер («Хаас») и Николас Латифи («Уильямс»).

Рейтинг пилотов «Формулы-1» 2022 года по версии The Race

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»

8. Эстебан Окон («Альпин»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

18. Даниэль Риккардо («Макларен»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

С рейтингом Sports.ru можно ознакомиться здесь:

Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо