Лучшие пилоты «Ф-1» в 2022-м по версии The Race: Норрис – 2-й, Алонсо ниже Расселла
Издание The Race поделилось своим рейтингом гонщиков «Формулы-1» по итогам сезона-2022.
Журналисты оценивали выступления пилотов с учетом уровня машин, учитывали стабильность, ошибки, прогресс по ходу сезона и «многие другие» факторы.
Лучшим гонщиком по версии издания стал чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а в борьбе за второе место пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил вице-чемпиона Шарля Леклера («Феррари»).
Льюис Хэмилтон оказался выше напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла, а также ветерана Фернандо Алонсо («Альпин»). Замкнули список выбывающие из «Ф-1» Даниэль Риккардо («Макларен»), Мик Шумахер («Хаас») и Николас Латифи («Уильямс»).
С рейтингом Sports.ru можно ознакомиться здесь:
Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо
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