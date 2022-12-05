Джордж Расселл: «Мы с Хэмилтоном поровну делили работу по развитию болида – Льюис чаще использовал экстравагантные настройки»

Пилот опроверг предположения о том, что больше него занимался тестами болида по ходу сезона-2022.

По словам Расселла, Хэмилтону приходилось чаще экспериментировать с настройками, поскольку он в меньшей степени был доволен работой болида в базовой конфигурации.

А на Гран-при Канады Хэмилтон в шутку предложил, что во второй половине сезона настанет очередь Расселла быть подопытной морской свинкой, поскольку в первой половине он уже выполнил большую часть тестовой работы.

«Нет, это не так. Каждый раз, когда команда привозила на трассу какие-то детали для тестирования, мы поровну разделяли работу. Думаю, скорее речь идет о том, что Льюис порой использовал более экстравагантные варианты настроек болида.

Но когда дело доходило до работы над развитием болида, эта работа разделялась между нами поровну. Одну неделю тестами занимаюсь я, другую он.

С первого дня сезона я был больше Льюиса доволен машиной, так что я думаю, что Льюис просто больше экспериментировал с настройками, пробовал больше разных вариантов в поисках того, что будет подходить ему. Мне частые эксперименты были не нужны – потому что я с самого начала был вполне доволен болидом.

По мне у нас был довольно неплохой темп. И очевидно, что в такой ситуации ты можешь сравниваться себя только с напарником. И в начале сезона у меня все было хорошо. Льюис же пробовал разные экстравагантные варианты настроек, чтобы посмотреть, что для него сработает, а что нет.

Вероятно, где-то к середине сезона ему удалось найти варианты, которые его устраивали. Что же касается работы над развитием болида и тестированием деталей – мы всегда поровну делили эти обязанности», – рассказал Расселл.

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