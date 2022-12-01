Албон собрал 102 000 долларов на помощь детскому дому в Таиланде, продав шлем на благотворительном аукционе

Пилот Алекс Албон провел благотворительный аукцион.

Тайский гонщик продал шлем для , дизайн которого помогли создать дети. Албон собрал 84 075 фунта (более 102 тысяч долларов), которые получит детский дом в Таиланде. Средства пойдут на реконструкцию спортзала и другой инфраструктуры для более чем 2000 детей.

«Я уже посещал этот детский дом в нынешнем году и был настроен помочь, чем смогу. Сезон-2022 – первый для меня после возвращения в «Формулу-1», и я хотел использовать свою площадку ради чего-то хорошего, отблагодарить тайское сообщество.

Я просто потрясен тем, сколько денег мы собрали для улучшения помещений детского дома. Огромное спасибо моим болельщикам и особенно очень щедрому покупателю, который выиграл мой шлем», – прокомментировал Албон.

Албон посвятил шлем своим 8 кошкам и другим животным

Фото: твиттер Алекса Албона