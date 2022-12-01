Албон собрал 102 000 долларов на помощь детскому дому в Таиланде, продав шлем на благотворительном аукционе
Пилот «Уильямса» Алекс Албон провел благотворительный аукцион.
Тайский гонщик продал шлем для Гран-при Сингапура, дизайн которого помогли создать дети. Албон собрал 84 075 фунта (более 102 тысяч долларов), которые получит детский дом в Таиланде. Средства пойдут на реконструкцию спортзала и другой инфраструктуры для более чем 2000 детей.
«Я уже посещал этот детский дом в нынешнем году и был настроен помочь, чем смогу. Сезон-2022 – первый для меня после возвращения в «Формулу-1», и я хотел использовать свою площадку ради чего-то хорошего, отблагодарить тайское сообщество.
Я просто потрясен тем, сколько денег мы собрали для улучшения помещений детского дома. Огромное спасибо моим болельщикам и особенно очень щедрому покупателю, который выиграл мой шлем», – прокомментировал Албон.
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Фото: твиттер Алекса Албона
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