«Такого варианта не было». Гельмут Марко – о возможном приглашении Шумахера в «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команда не рассматривала вариант с приглашением Мика Шумахера на должность резервного пилота.
В «Ред Булл» приняли решение вернуть в команду Даниэля Риккардо, который будет третьим пилотом и в основном заниматься участием в демонстрационных заездах и маркетинговых мероприятиях:
«Нет, варианта с Миком Шумахером не было. Мик всегда был участником молодежной программы «Феррари», в связи с чем не представлял для нас интереса. Особенно с учетом того, что наш резервный пилот будет участвовать в огромном количестве маркетинговых мероприятий в Америке. Так что Риккардо, с учетом этих характеристик, подходил нам наилучшим образом».
Также Марко поделился мнением о том, кто будет главным конкурентом «Ред Булл» в следующем сезоне:
«Феррари» сильна, но в целом, как мне кажется, «Мерседес» будет сильнее. Особенно с учетом наличия у них Льюиса Хэмилтона, который по-прежнему остается по-настоящему топ-пилотом. Хотя у «Феррари» тоже есть отличный гонщик – Шарль Леклер, однако он допускает ошибки.
К сожалению, вряд ли Хэмилтон проведет еще один сезон без побед. За это год «Мерседесу» удалось к нам приблизиться. И хотя они пока не смогли выйти с нами на один уровень, у них будет больше времени для работы над машиной в аэродинамической трубе. Но я не обеспокоен. Мы на правильном пути, а в лице Макса Ферстаппена «Ред Булл» располагает лучшим гонщиком в «Ф-1».
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