Шарль Леклер: «Самым болезненным моментом сезона для меня останется неудача на Гран-при Монако»

Пилот рассказал, какие случаи неудачных выступлений в сезоне-2022 считает самыми болезненными.

В частности журналисты спросили Леклера, что далось ему тяжелее – случаи его ошибок на этапах в Имоле и на «Поль-Рикаре», или же стратегические ошибки команды, потенциально стоявшие ему побед на гонках в Монако и в Сильверстоуне.

«На этот вопрос непросто ответить. Ведь все эти неудачи было очень тяжело принять. Опять же, я потерял не так много очков. Но во Франции было тяжело – ведь потенциально я мог заработать 25 очков.

Особенно тяжело было с учетом того, что на той стадии сезона мы еще боролись за чемпионат. Так что да, та неудача была болезненной.

Многие из этих моментов было непросто пережить, но для меня самым болезненным моментом останется неудача на . Ведь для меня это был еще один домашний Гран-при, который прошел не лучшим образом. К сожалению, в Монако со мной постоянно что-то происходит и этот год не стал исключением.

Еще тяжелее было от того, что мы справились с самой сложной частью – стартовав в дождь. Но потом, к сожалению ошибившись с выбором, мы проиграли гонку», – рассказал Леклер.

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