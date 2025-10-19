Карлос Сайнс: «Нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8»

Сайнс рассказал о целях на гонку в Остине.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при США , отметив, что постарается в первую восьмерку.

«План в том, чтобы провести еще одну хорошую гонку, как и вчера. Хотя понятно, что сегодня финишировать на подиуме будет намного сложнее – только если впереди снова что-то не случится. Однако мы нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8», – рассказал Сайнс.

Грандиозный день Ферстаппена в США: уничтожил конкурентов на фоне трудностей «Макларена»