Карлос Сайнс: «Нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8»
Сайнс рассказал о целях на гонку в Остине.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при США, отметив, что постарается в первую восьмерку.
«План в том, чтобы провести еще одну хорошую гонку, как и вчера. Хотя понятно, что сегодня финишировать на подиуме будет намного сложнее – только если впереди снова что-то не случится. Однако мы нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8», – рассказал Сайнс.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
