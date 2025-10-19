Дженсон Баттон о борьбе за титул: «Это очень похоже на сезон-2009, когда нас с Баррикелло преследовал Феттель»

Баттон провел параллели с сезоном своего титула.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что нынешний сезон и текущее положение вещей, когда Ферстаппен во 2-й половине сезона начал активно догонять пилотов «Макларена», напоминает ему собственное чемпионство, когда к концу чемпионата его активно догонял Себастьян Феттель .

«Все это очень похоже на сезон-2009, когда нас с Рубенсом Баррикелло преследовал Себастьян Феттель на «Ред Булл ». Я тогда допустил слишком много ошибок и сам усилил на себя давление.

Оскар Пиастри в этом году выступал очень хорошо. Он был очень стабилен, психологически устойчив, но вот последние гонки складываются для него тяжело.

Начиная с инцидента в Баку он не выступает на привычном для него уровне. И да, это тяжело. Ведь Макс Ферстаппен стабильно добивается отличных результатов и в последних гонках регулярно отыгрывает очки у «Макларена», – рассказал Баттон.

