Ландо Норрис: «Не буду менять подход на старте гонки, ведь не допустил тут никакой ошибки. Хочу победить»

Норрис рассчитывает победить в США.

Пилот «Макларен» ответил, попытается ли изменить подход к старту в основной гонке в Остине после аварии в спринте.

«Нет, ведь я не допустил никакой ошибки. Я хочу победить. Ненавижу стоять на второй или третьей ступени подиума. Я бы предпочел не стоять там.

Я здесь, чтобы выигрывать в гонках – это и постараюсь сделать. Сделаю все возможное, чтобы воспользоваться шансом», – отметил Норрис .

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

