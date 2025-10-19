Ландо Норрис: «Не буду менять подход на старте гонки, ведь не допустил тут никакой ошибки. Хочу победить»
Норрис рассчитывает победить в США.
Пилот «Макларен» ответил, попытается ли изменить подход к старту в основной гонке в Остине после аварии в спринте.
«Нет, ведь я не допустил никакой ошибки. Я хочу победить. Ненавижу стоять на второй или третьей ступени подиума. Я бы предпочел не стоять там.
Я здесь, чтобы выигрывать в гонках – это и постараюсь сделать. Сделаю все возможное, чтобы воспользоваться шансом», – отметил Норрис.
