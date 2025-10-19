Андретти неверно назвали единственным американским чемпионом «Ф-1» на новой памятной табличке на «Трассе Америк»
В Остине поставили доску в честь Андретти с грубой ошибкой.
На «Трассе Америк» появилась памятная доска, приуроченная к переименованию 20-го поворота в честь Марио Андретти, чемпиона мира 1978 года.
Надпись гласит, что Андретти – единственный американец, выигравший чемпионат «Формулы-1», а также последний американский победитель Гран-при.
На самом деле Марио – один из двух чемпионов из США. Первым был Фил Хилл, завоевавший титул в 1961 году в составе «Феррари».
Грандиозный день Ферстаппена в США: уничтожил конкурентов на фоне трудностей «Макларена»
Фото: соцсети Филлипа Хортона
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости