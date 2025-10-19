Андретти неверно назвали единственным американским чемпионом «Ф-1» на новой памятной табличке на «Трассе Америк»

В Остине поставили доску в честь Андретти с грубой ошибкой.

На «Трассе Америк » появилась памятная доска, приуроченная к переименованию 20-го поворота в честь Марио Андретти , чемпиона мира 1978 года.

Надпись гласит, что Андретти – единственный американец, выигравший чемпионат «Формулы-1», а также последний американский победитель Гран-при.

На самом деле Марио – один из двух чемпионов из США. Первым был Фил Хилл , завоевавший титул в 1961 году в составе «Феррари ».

Фото: соцсети Филлипа Хортона