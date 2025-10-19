Андреа Стелла: «На данный момент Ферстаппен и «Ред Булл» сильнее всех»

Стелла признал Ферстаппена быстрейшим в «Ф-1».

Руководитель «Макларена» прокомментировал темп «Ред Булл» и Макса Ферстаппена на этапе в Остине.

«Думаю, нужно признать, что на данный момент Ферстаппен и «Ред Булл » сильнее всех. До определенного момента мы говорили о важности конфигурации трассы. Думаю, это справедливо для гонки в Баку, в Сингапуре, а теперь и в Остине.

Но то, насколько мы отстаем от Ферстаппена, нельзя объяснить одной лишь конфигурацией трека. Думаю, очевидно, что «Ред Булл» сделал шаг вперед. Нам нужно понять, как извлечь больше темпа из собственной машины.

Ферстаппен и «Ред Булл» – сильнейшая комбинация в «Ф-1»? Это было подтверждено на разных трассах.

Я все еще думаю, что на трех упомянутых этапах [Бразилия, Катар и Абу-Даби] мы должны использовать сильные стороны машины, которые проявляются в среднескоростных поворотах.

В Остине мы испытываем трудности в зонах торможения. Тем не менее я ожидал менее сильное отставание. Нужно посмотреть на факты, на цифры», – отметил Стелла .

