Сайнс сошел после столкновения с Антонелли на Гран-при США
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс досрочно завершил Гран-при США после аварии на седьмом круге.
Сайнс пытался обогнать соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в 15-м повороте, но допустил контакт. Итальянский гонщик продолжил заезд.
На трассе ввели режим виртуальной машины безопасности.
