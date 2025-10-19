Мартин Брандл: «На Пиастри основная ответственность за аварию с Норрисом»

Брандл считает Пиастри ответственным за столкновение с Норрисом в спринте.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил действия гонщика «Макларена» Оскара Пиастри , который дошел до контакта с напарником Ландо Норрисом в спринте на Гран-при США .

«Твоя задача как гонщика заключается в том, чтобы а) не врезаться в соперника и б) следить за тем, чтобы не врезались в тебя.

«Вина», пожалуй, слишком жесткое слово. Но если ты меняешь траекторию на вершине холма, то едешь примерно со скоростью в 30 миль в час (около 50 км/ч – Спортс’’) максимум, и я бы сказал, есть 90-процентный шанс, что внутри окажется соперник, на которого ты наткнешься.

В конечном счете основную ответственность необходимо возложить на Оскара», – высказался Мартин.

