  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «На Пиастри основная ответственность за аварию с Норрисом»
1

Мартин Брандл: «На Пиастри основная ответственность за аварию с Норрисом»

Брандл считает Пиастри ответственным за столкновение с Норрисом в спринте.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл оценил действия гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, который дошел до контакта с напарником Ландо Норрисом в спринте на Гран-при США.

«Твоя задача как гонщика заключается в том, чтобы а) не врезаться в соперника и б) следить за тем, чтобы не врезались в тебя.

«Вина», пожалуй, слишком жесткое слово. Но если ты меняешь траекторию на вершине холма, то едешь примерно со скоростью в 30 миль в час (около 50 км/ч – Спортс’’) максимум, и я бы сказал, есть 90-процентный шанс, что внутри окажется соперник, на которого ты наткнешься.

В конечном счете основную ответственность необходимо возложить на Оскара», – высказался Мартин.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoМартин Брандл
logoЛандо Норрис
Гран-при США
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Сайнс сошел после столкновения с Антонелли на Гран-при США
20 минут назадФото
Гран-при США-2025. Гонка началась
30442 минуты назадLive
Андреа Стелла: «На данный момент Ферстаппен и «Ред Булл» сильнее всех»
154 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Вряд ли кто-то хочет повторения 1-го поворота из спринта»
157 минут назад
Дженсон Баттон о борьбе за титул: «Это очень похоже на сезон-2009, когда нас с Баррикелло преследовал Феттель»
3сегодня, 18:26
Ландо Норрис: «Не буду менять подход на старте гонки, ведь не допустил тут никакой ошибки. Хочу победить»
сегодня, 18:18
Мартин Брандл: «Ферстаппен все ближе в зеркалах Пиастри и Норриса. Большой день для борьбы «Макларена» за титул»
сегодня, 18:15
Андретти неверно назвали единственным американским чемпионом «Ф-1» на новой памятной табличке на «Трассе Америк»
2сегодня, 17:54Фото
Карлос Сайнс: «Нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8»
сегодня, 17:48
Габриэл Бортолето: «Меня шокировало то, сколько пришлось работать с медиа в «Ф-1»
сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07