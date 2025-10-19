  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Вряд ли кто-то хочет повторения 1-го поворота из спринта»
1

Макс Ферстаппен: «Вряд ли кто-то хочет повторения 1-го поворота из спринта»

Гонщики намерены избежать аварий на старте гонки, заявил Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который начнет Гран-при США с поул-позиции, высказался об ожиданиях.

«Посмотрим, что получится сделать сегодня. Сейчас ситуация совсем другая. Будем надеяться, что у нас сильный болид. Просто попробую хорошо стартовать, а потом увидим.

В первом повороте может случиться всякое. Думаю, все видели, что произошло вчера [в спринте], и вряд ли кто-то хочет повторения», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Грандиозный день Ферстаппена в США: уничтожил конкурентов на фоне трудностей «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Сайнс сошел после столкновения с Антонелли на Гран-при США
18 минут назадФото
Гран-при США-2025. Гонка началась
26340 минут назадLive
Андреа Стелла: «На данный момент Ферстаппен и «Ред Булл» сильнее всех»
152 минуты назад
Мартин Брандл: «На Пиастри основная ответственность за аварию с Норрисом»
1сегодня, 18:31
Дженсон Баттон о борьбе за титул: «Это очень похоже на сезон-2009, когда нас с Баррикелло преследовал Феттель»
3сегодня, 18:26
Ландо Норрис: «Не буду менять подход на старте гонки, ведь не допустил тут никакой ошибки. Хочу победить»
сегодня, 18:18
Мартин Брандл: «Ферстаппен все ближе в зеркалах Пиастри и Норриса. Большой день для борьбы «Макларена» за титул»
сегодня, 18:15
Андретти неверно назвали единственным американским чемпионом «Ф-1» на новой памятной табличке на «Трассе Америк»
2сегодня, 17:54Фото
Карлос Сайнс: «Нацеливаемся на попадание в топ-7 или топ-8»
сегодня, 17:48
Габриэл Бортолето: «Меня шокировало то, сколько пришлось работать с медиа в «Ф-1»
сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07