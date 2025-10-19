Макс Ферстаппен: «Вряд ли кто-то хочет повторения 1-го поворота из спринта»

Гонщики намерены избежать аварий на старте гонки, заявил Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , который начнет Гран-при США с поул-позиции, высказался об ожиданиях.

«Посмотрим, что получится сделать сегодня. Сейчас ситуация совсем другая. Будем надеяться, что у нас сильный болид. Просто попробую хорошо стартовать, а потом увидим.

В первом повороте может случиться всякое. Думаю, все видели, что произошло вчера [в спринте], и вряд ли кто-то хочет повторения», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

