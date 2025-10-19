Мартин Брандл: «Ферстаппен все ближе в зеркалах Пиастри и Норриса. Большой день для борьбы «Макларена» за титул»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл заявил, что сход гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в спринте на Гран-при США стал важным событием в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Безусловно, и это оказывает влияние на сегодняшний день, ведь «Макларен» не собрал по ходу спринта никакой информации, которая помогла бы с настройками.
Макс все ближе в их зеркалах. Это большой день для борьбы «Макларена» за титул в зачете гонщиков», – отметил эксперт.
В то же время Брандл подчеркнул, что перед Ферстаппеном стоит огромный вызов:
«Макс должен практически не терять очки и зарабатывать гораздо больше, чем пилоты «Макларена», в оставшиеся уик-энды. Это тяжелая задача, но если они станут сами себе вредить или мешать… На каких-то этапах у «Макларена» будет быстрейшая машина».
