Мартин Брандл: «Ферстаппен все ближе в зеркалах Пиастри и Норриса. Большой день для борьбы «Макларена» за титул»

Брандл заявил, что «Макларену» стоит опасаться Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл заявил, что сход гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в спринте на Гран-при США стал важным событием в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном .

«Безусловно, и это оказывает влияние на сегодняшний день, ведь «Макларен» не собрал по ходу спринта никакой информации, которая помогла бы с настройками.

Макс все ближе в их зеркалах. Это большой день для борьбы «Макларена» за титул в зачете гонщиков», – отметил эксперт.

В то же время Брандл подчеркнул, что перед Ферстаппеном стоит огромный вызов:

«Макс должен практически не терять очки и зарабатывать гораздо больше, чем пилоты «Макларена», в оставшиеся уик-энды. Это тяжелая задача, но если они станут сами себе вредить или мешать… На каких-то этапах у «Макларена» будет быстрейшая машина».

