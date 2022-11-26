Серхио Перес о нарушении потолка расходов: «Команды, выставляющие «Ред Булл» в плохом свете, не умеют проигрывать»

отреагировал на критику «Ред Булл» за нарушение потолка расходов.

Австрийская команда превысила потолок расходов в 2021 году. «Ред Булл» выписали штраф в семь миллионов долларов, время на аэродинамические исследования сокращено на десять процентов.

«Если посмотреть на факты, Макс [Ферстаппен] выиграл чемпионат не поэтому. Мы не получили никакого преимущества.

Команды, которые хотят извлечь выгоду из ситуации и выставить «Ред Булл» в плохом свете, просто поступают нечестно. Это показывает, что они не умеют проигрывать», – сообщил Чеко в интервью The Telegraph.

«Ископаемое времен холодной войны» – это «Ред Булл» похвастался базой после ограничений на ее работу. Она правда так плоха?

Гельмут Марко: «Считаю, что при текущей ситуации в 2022 году потолок бюджета превысят сразу шесть команд»