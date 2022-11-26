Серхио Перес о нарушении потолка расходов: «Команды, выставляющие «Ред Булл» в плохом свете, не умеют проигрывать»
Серхио Перес отреагировал на критику «Ред Булл» за нарушение потолка расходов.
Австрийская команда превысила потолок расходов в 2021 году. «Ред Булл» выписали штраф в семь миллионов долларов, время на аэродинамические исследования сокращено на десять процентов.
«Если посмотреть на факты, Макс [Ферстаппен] выиграл чемпионат не поэтому. Мы не получили никакого преимущества.
Команды, которые хотят извлечь выгоду из ситуации и выставить «Ред Булл» в плохом свете, просто поступают нечестно. Это показывает, что они не умеют проигрывать», – сообщил Чеко в интервью The Telegraph.
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