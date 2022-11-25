«Понимаем, что нужно быть очень осторожными». Вольфф – о перспективах «Мерседеса» остаться без титулов в ближайшие годы

Исполнительный директор «Мерседеса» уверен, что команда сможет избежать ухудшения формы и результатов и не повторит путь и .

«Феррари» не выигрывала чемпионат с 2008 года (тогда Скудерия победила в Кубке конструкторов), в то время как период без титулов у «Ред Булл» продлился с 2013 до 2021 года.

же в сезоне-2022 впервые с 2013 года проиграл в Кубке конструкторов, а также команда смогла выиграть всего одну гонку.

«Смотрите, в случае с «Феррари», например, они лишились всего руководства, своих лидеров, потеряли ведущего пилота. В их случае можно хорошо проследить за ситуацией и увидеть, откуда все началось.

В случае же с «Ред Булл» мы говорим о фундаментальной ситуации с изменением поставщика двигателей, притом что у команды не было заводского статуса.

Мы же смотрим на все это и отлично понимаем, что нам нужно быть очень осторожными, ведь сезон пролетел в одно мгновение. Мы не можем позволить себе оглядываться назад по итогам следующих сезонов и вспоминать горечь поражений», – рассказал Вольфф.

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