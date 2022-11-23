ФИА объявила об уходе временного генсека Рао – ранее она была советницей Вольффа

ФИА объявила об уходе Шайлы-Энн Рао с поста временного генерального секретаря федерации.

Ранее Рао 3,5 года работала в «Мерседесе» в качестве главного юридического консультанта и специальной советницы исполнительного директора .

В связи с данным назначением в паддоке «Формулы-1» несколько раз возникали слухи о том, что Рао могла заранее предупреждать Вольффа о разных ключевых вопросах – в частности, наибольшие подозрения вызвала история, когда «Мерседес» привез на Гран-при Канады новое днище с двумя боковыми опорами.

Как раз такое решение предлагалось для частичного снижения эффекта галопирования – при этом техническая директива ФИА была выпущена непосредственно перед этапом в Монреале. В связи с тем вопросы возникли у «Ред Булл» и «Феррари».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поблагодарил Рао за работу в официальном заявлении.

Экс-советница Вольффа, назначенная в ФИА, могла предупредить «Мерседес» о директиве (AMuS)

Из ФИА ушел генеральный секретарь по «Ф-1» Байер – его временно заменит бывшая юрисконсульт и советница Вольффа