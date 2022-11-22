Отмар Сафнауэр: «Состав «Альпин» Окон-Гасли лучше, чем Окон-Пиастри»

Отмар Сафнауэр не жалеет, что «Альпин» упустил .

Планировалось, что в следующем сезоне место Фернандо Алонсо займет резервист команды Пиастри, однако австралиец заключил контракт с . Напарником Эстебана Окона станет из , Алонсо продолжит карьеру в .

Руководитель «Альпин» поделился рассуждениями о составе, а также прокомментировал жалобы Фернандо на технические сходы:

«Да, конечно, [претензии Алонсо справедливы], его машина ломалась чаще, чем болид Эстебана, и это происходило, когда он мог заработать большие очки. Я недоволен. К примеру, в Мельбурне он мог завоевать поул, но возникла проблема. Это разочаровывает.

Тем не менее, если бы Фернандо не сталкивался с трудностями и заработал бы очки, которые заслуживал, мы все равно остались бы на четвертом месте в Кубке конструкторов. Такой была наша цель, и мы ее достигли.

Если бы мы стали пятыми, я бы говорил по-другому. Но даже надежная машина не позволяла бы подняться на третье место, поэтому решение сделать ставку на мощность двигателя в ущерб надежности оказалось верным. Это хорошая основа для следующего сезона – болид по сути останется тем же, только поменяется днище.

Я доволен составом [на сезон-2023], потому что Эстебан и Пьер – лучше, чем в том случае [с Пиастри]. Был бы быстрее состав Окон-Алонсо? Хороший вопрос. В этом году у нас прекрасная пара пилотов, Фернандо выступал потрясающе, он по-прежнему невероятно быстр. Не знаю, когда он решит уйти из «Ф-1». Трудно сказать, но я доволен составом. Спросите меня в следующем сезоне, и я отвечу».

Фернандо Алонсо о последнем сходе в составе «Альпин»: «Рад, что все закончилось»

Эстебан Окон: «Алонсо – очень быстрый пилот, приятно финишировать выше него в чемпионате»