Отмар Сафнауэр: «Состав «Альпин» Окон-Гасли лучше, чем Окон-Пиастри»
Отмар Сафнауэр не жалеет, что «Альпин» упустил Оскара Пиастри.
Планировалось, что в следующем сезоне место Фернандо Алонсо займет резервист команды Пиастри, однако австралиец заключил контракт с «Маклареном». Напарником Эстебана Окона станет Пьер Гасли из «Альфа Таури», Алонсо продолжит карьеру в «Астон Мартин».
Руководитель «Альпин» поделился рассуждениями о составе, а также прокомментировал жалобы Фернандо на технические сходы:
«Да, конечно, [претензии Алонсо справедливы], его машина ломалась чаще, чем болид Эстебана, и это происходило, когда он мог заработать большие очки. Я недоволен. К примеру, в Мельбурне он мог завоевать поул, но возникла проблема. Это разочаровывает.
Тем не менее, если бы Фернандо не сталкивался с трудностями и заработал бы очки, которые заслуживал, мы все равно остались бы на четвертом месте в Кубке конструкторов. Такой была наша цель, и мы ее достигли.
Если бы мы стали пятыми, я бы говорил по-другому. Но даже надежная машина не позволяла бы подняться на третье место, поэтому решение сделать ставку на мощность двигателя в ущерб надежности оказалось верным. Это хорошая основа для следующего сезона – болид по сути останется тем же, только поменяется днище.
Я доволен составом [на сезон-2023], потому что Эстебан и Пьер – лучше, чем в том случае [с Пиастри]. Был бы быстрее состав Окон-Алонсо? Хороший вопрос. В этом году у нас прекрасная пара пилотов, Фернандо выступал потрясающе, он по-прежнему невероятно быстр. Не знаю, когда он решит уйти из «Ф-1». Трудно сказать, но я доволен составом. Спросите меня в следующем сезоне, и я отвечу».
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