Эстебан Окон: «Алонсо – очень быстрый пилот, приятно финишировать выше него в чемпионате»

высказался о победе над Фернандо Алонсо по итогам сезона-2022.

Француз набрал 92 очка против 81 у напарника по «Альпин», который чаще испытывал проблемы с надежностью. Алонсо покинул команду и в следующем году будет выступать за .

«Он очень и очень быстрый пилот. Мне нужно было максимально прибавить, чтобы финишировать выше него, и это очень приятно.

Здорово было работать с Фернандо и подталкивать команду к такому уровню. Я рад, что провел вместе с ним два года, и желаю ему всего наилучшего в «Астоне». Надеюсь, в будущем мы тоже будем плотно сражаться.

Единственное, чего не хватило в этом году – подиума. Надеюсь, получится в следующем», – заявил Окон.

Эстебан занял седьмое место на Гран-при Абу-Даби, в то время как Фернандо сошел.

«Я очень доволен сегодняшним результатом. Еще один круг, и мы, наверное, достали бы Ландо [Норриса]. Борьба была очень плотной, но это не имеет значения.

Все цели выполнены, мы завершили сезон четвертыми в Кубке конструкторов. Слава богу за это. За уик-энд я потерял 2,5 килограмма из-за стресса и чрезмерной сосредоточенности. Также это мой лучший сезон «Формулы-1» в плане очков. Так что я очень доволен, и вся команда здорово развивала машину по ходу чемпионата. Надеюсь, в следующем году мы еще сильнее сократим отставание», – сказал Окон после финиша.

Алонсо проиграл Окону по итогам сезона-2022

Фернандо Алонсо о последнем сходе в составе «Альпин»: «Рад, что все закончилось»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram