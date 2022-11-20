Кими Райкконен – Феттелю: «Поздравляю с отличной карьерой, Себ!»

Теги Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель Гран-при Абу-Даби Формула-1 Авто

Кими Райкконен посвятил пост в соцсетях экс-напарнику по «Феррари» Себастьяну Феттелю.

Феттель завершит выступления в «Формуле-1» после Гран-при Абу-Даби.

«Отправляясь на пенсию. Поздравляю с отличной карьерой, Себ!» – написал чемпион мира 2007 года.

Великий Феттель уходит: чем он поразил «Ф-1», какие советы услышал от Шумахера и почему не принимал с ним сравнения

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Фото: инстаграм Кими Райкконена

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