Кими Райкконен – Феттелю: «Поздравляю с отличной карьерой, Себ!»
Кими Райкконен посвятил пост в соцсетях экс-напарнику по «Феррари» Себастьяну Феттелю.
Феттель завершит выступления в «Формуле-1» после Гран-при Абу-Даби.
«Отправляясь на пенсию. Поздравляю с отличной карьерой, Себ!» – написал чемпион мира 2007 года.
Великий Феттель уходит: чем он поразил «Ф-1», какие советы услышал от Шумахера и почему не принимал с ним сравнения
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