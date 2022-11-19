Даниэль Риккардо: «Пробился в третий сегмент квалификации и боролся там – да, это принесло чувство облегчения»

Пилот подвел итоги квалификации к -Даби, которая может стать для него последней в обозримом будущем.

Риккардо покидает список участников «Ф-1» и в следующем году с высокой долей вероятности станет резервным пилотом «Ред Булл». При этом австралиец не скрывает, что сделает все возможное, чтобы вернуться в «Ф-1» в 2024 году.

«Я точно не будут скучать по своей нехватке скорости в этом году. Квалификации определенно не были моей сильной стороной за рулем этой машины. Но то, что я продержался весь час, пробился в третий сегмент квалификации и боролся там – да, это принесло чувство облегчения.

Я также видел, что в третий сегмент пробился и Себ. Что сказать, думаю, мы оба позволили себе немного улыбнуться после этого.

При этом Ландо я все равно уступил где-то 0,3 секунды, так что да, некоторый отрыв сохраняется. Но с учетом того, как вообще складывался этот сезон, я не удивлен. Я рад, что могу по крайней мере бороться до самого конца», – рассказал Риккардо.

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