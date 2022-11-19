Льюис Хэмилтон: «Отставание «Мерседеса» в квалификации удивило, подскоки вернулись»

прокомментировал неудачу в Абу-Даби.

Хэмилтон показал пятое время в квалификации, – шестое. Неделю назад на Гран-при Сан-Паулу «Мерседес» сделал дубль.

«Конечно, скорость зависит от трассы. По ходу уик-энда не казалось, что мы отстаем на восемь десятых, так что квалификация немного удивила – мы только на прямых проигрывали шесть десятых. Я отдал все силы.

Подскоки вернулись, и, безусловно, мы теряли время из-за этого. И в целом мы довольно медленные на прямых. Что касается проблем с тормозами, они у нас на протяжении большей части сезона – на торможении машину ведет в каком-то направлении. В пятом повороте болид отклоняется вправо, а это левый поворот – неидеальная ситуация», – отметил Льюис.

Гран-при Абу-Даби-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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