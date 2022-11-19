Тото Вольфф: «В сложившейся ситуации мы могли бы позаботиться о Шумахере, но пока мы ничего не подписывали»

Исполнительный директор рассказал, что был бы рад предложить должность резервного пилота в «Формуле-1».

«Мик всегда был нам небезразличен – из-за Михаэля, из-за близости к семье Шумахер. Ральф долгое время выступал за «Мерседес» в ДТМ, его сын выступает за нас в GT. Он интеллигентный и воспитанный молодой человек. Очень успешно выступал в молодежных сериях. Думаю, мы смогли бы позаботиться о нем в сложившейся ситуации.

При этом мы пока ничего не подписывали. И не согласовывали условия. Я говорю все это совершенно открыто, поскольку считаю, что Мик нам хорошо подходит. И если он сам этого захочет, это можно будет устроить», – рассказал Вольфф.

При этом Шумахер по-прежнему остается членом молодежной Академии «Феррари» и признал, что Мику нужно будет самостоятельно принимать решение:

«Мы – со стороны команды и нашей гоночной Академии, – считаем Мика хорошим гонщиком. После того, как в «Хаасе» приняли решение пойти другим путем в следующем сезоне, нам вместе с Миком нужно будет все обсудить и понять, как будет лучше для него, его будущего.

Вопрос в том, как будет лучше для самого Мика. В данный момент мы не можем предложить ему место гонщика. А когда ты молод и твоя карьера только начинается, возможность гоняться – это самое важное. Так что мы открыты для того, чтобы пойти тем путем, который больше всего будет подходить именно Мику. Но да, для начала нам нужно с ним все обсудить».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

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