Тото Вольфф считает, что не нужно расследовать аварию Переса в Монако: «Вокруг «Ред Булл» и так достаточно PR-кризисов»

Команды «Формулы-1» не видят необходимости расследовать аварию в Монако.

Гонщик «Ред Булл» врезался в барьеры на последних минутах квалификации, из-за чего не смог улучшить время и остался позади напарника. По версии нидерландской прессы, авария была намеренной, и Ферстаппен отомстил обидчику на Гран-при Сан-Паулу.

Исполнительный директор Тото Вольфф напомнил, что вокруг «Ред Булл» и так много скандалов.

«У нас нет данных. В Монако довольно плохо с GPS. И второе, я давно знаю Серхио. Стал бы гонщик отправлять машину в стену и рисковать поломкой коробки передач? Можно было отправиться в самый хвост решетке после такого инцидента. На мой взгляд, если парковать болид, нужно делать это по-другому.

В последние несколько недель вокруг этой команды и так достаточно PR-кризисов. Не думаю, что нужен еще один», – сказал Вольфф.

Руководитель Маттиа Бинотто высказал схожие мысли:

«Не считаю, что сегодня есть какая-либо необходимость расследовать случившееся в Монако. Трудно судить со стороны. И это вопрос ФИА, у них есть данные. Вполне уверен, что в свое время они их изучили».

Согласен с коллегами и исполнительный директор Зак Браун:

«Инцидент с Пересом случился довольно давно. Если есть вещи, заслуживающие расследования, надо действовать быстрее. Мы говорим о Монако в Абу-Даби – полагаю, поезд уже ушел».

Журналист ван Харен: «Перес намеренно попал в аварию в Монако и признался, Ферстаппен не забыл об этом»

ФИА готова расследовать аварию Переса в Монако, но запросов пока не поступало

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram