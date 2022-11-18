ФИА готова расследовать аварию Переса в Монако, но запросов пока не поступало

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем прокомментировал аварию Серхио Переса в квалификации к .

Нидерландская пресса сообщила, что пилот якобы врезался намеренно, а затем признался в этом руководству команды. Утверждалось, что авария вызвала гнев со стороны , так как помешала ему улучшить время, и стала причиной отказа чемпиона вернуть позицию напарнику на Гран-при Сан-Паулу.

Бен Сулайем заявил о готовности провести расследование, однако пока никто его не запрашивал.

«Никто не говорил нам о том, что нужно изучить инцидент.

Но мы более чем готовы, если есть, что расследовать. Четко могу сказать лишь одно: я не стесняюсь и не боюсь провести расследование, если проблема существует. Скрывать ее я не буду. Я бы даже признался, если бы возникла проблема со стороны ФИА – в противном случае невозможно развиваться. Это я могу гарантировать», – заявил президент Федерации.

Спортивный регламент «Формулы-1» запрещает намеренную остановку на трассе и создание помех для соперников. Кроме этого, подстроенная авария может рассматриваться как неспортивное поведение.

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