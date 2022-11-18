Роберт Шварцман о выступлении за «Феррари» в практике: «Доволен достигнутым прогрессом»

Резервный пилот поделился впечатлениями от выступления в первой практике перед -Даби.

«Практика прошла хорошо, я доволен достигнутым прогрессом. Я закончил сессию на седьмой позиции, с хорошими ощущениями, я комфортно чувствовал себя за рулем болида, а мы с командой в полном объеме выполнили намеченную программу.

Начали мы сессию с работы над развитием некоторых деталей, и команда осталась довольно собранной информацией. С нетерпением жду возможности вернуться за руль болида в ближайший вторник уже для полноценных тестов, где мы постараемся достичь дальнейшего прогресса в работе над болидом, а я смогу получить полезный опыт работы с болидами нового поколения», – рассказал Шварцман.

Шварцман провел практику «Ф-1» как нейтральный спортсмен. Ранее Роберт выступал под флагом Израиля

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