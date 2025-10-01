  • Спортс
  • Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье
Фото
0

Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье

Окон стал владельцем модифицированной «Ламборгини».

Тюнинг-ателье Mansory объявило о сотрудничестве с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом. Эмблема бренда появится на шлеме француза.

В рамках соглашения гонщик получил «Ламборгини» Revuelto, кастомизированную в соответствии с его пожеланиями.

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков

Фото: Mansory

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Ламборгини
logoЭстебан Окон
logoХаас
