Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье
Окон стал владельцем модифицированной «Ламборгини».
Тюнинг-ателье Mansory объявило о сотрудничестве с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом. Эмблема бренда появится на шлеме француза.
В рамках соглашения гонщик получил «Ламборгини» Revuelto, кастомизированную в соответствии с его пожеланиями.
Фото: Mansory
Опубликовал: Михаил Ширяев
