Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье

Окон стал владельцем модифицированной «Ламборгини».

Тюнинг-ателье Mansory объявило о сотрудничестве с пилотом «Хааса » Эстебаном Оконом . Эмблема бренда появится на шлеме француза.

В рамках соглашения гонщик получил «Ламборгини » Revuelto, кастомизированную в соответствии с его пожеланиями.

Фото: Mansory