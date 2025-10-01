  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода о том, как переносит Гран-при Сингапура: «Мое хобби – сауна, наслаждаюсь заездами»
1

Юки Цунода о том, как переносит Гран-при Сингапура: «Мое хобби – сауна, наслаждаюсь заездами»

Цунода рассказал, что хобби помогает ему в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о том, получает ли удовольствие от изматывающего Гран-при Сингапура.

«Я люблю Сингапур, честно говоря, и действительно наслаждаюсь заездами.

Подготовка к этой гонке интенсивная как никогда. Кроме того, мое хобби – сауна. Так что ощущения хорошие», – заявил японец.

Юки Цунода описал напарников одним словом: Ферстаппен – «джин-тоник», Риккардо – «наставник», Аджар – «бро»

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пилотаж и обратная связь Цуноды – на уровне топ-пилотов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЮки Цунода
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на Гран-при Сингапура – реализовать весь потенциал»
1сегодня, 15:27
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
1сегодня, 15:00
ФИА повысила лимит скорости на пит-лейн в Сингапуре до 80 км/ч
1сегодня, 14:56
«Ред Булл» представил форму, отсылающую к «атмосфере ночных гонок» в Сингапуре и Лас-Вегасе
1сегодня, 14:33Фото
Пьетро Фиттипальди стал пилотом симулятора «Кадиллака»
сегодня, 14:07
Босс «Макларена» Браун заработал 50 млн долларов за 2024 год – больше, чем Норрис и Пиастри
8сегодня, 13:44
Сайнс провел заезды в раллийном «Форде» с отцом: «Быть штурманом не нравится ни одному из нас»
сегодня, 13:21Фото
Макс Ферстаппен: «У меня неоконченное дело на Гран-при Сингапура»
сегодня, 12:48
Албон пожертвует на благотворительность «морской» шлем для Гран-при Сингапура. Средства пойдут на помощь детям в Таиланде
сегодня, 12:25Фото
Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
вчера, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото