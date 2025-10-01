Юки Цунода о том, как переносит Гран-при Сингапура: «Мое хобби – сауна, наслаждаюсь заездами»
Цунода рассказал, что хобби помогает ему в Сингапуре.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о том, получает ли удовольствие от изматывающего Гран-при Сингапура.
«Я люблю Сингапур, честно говоря, и действительно наслаждаюсь заездами.
Подготовка к этой гонке интенсивная как никогда. Кроме того, мое хобби – сауна. Так что ощущения хорошие», – заявил японец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
