«Маркес – больше, чем спортсмен, он легенда». Фабио Куартараро о 7-м титуле Марка в MotoGP
Куартараро назвал Маркеса легендой мотогонок после седьмого титула.
Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро отреагировал на то, что соперник из «Дукати» Марк Маркес досрочно завоевал чемпионство в MotoGP.
«Он больше, чем спортсмен. Теперь он легенда. Он уже был таким.
Даже меня растрогало видео [которое показали Маркесу после Гран-при Японии]. Если вспомнить травму, риск со сменой команды, все, чего он добился в этом году, особенно такое доминирование – нечто потрясающее.
Я невероятно счастлив за него, ведь он пережил тяжелые времена и по-настоящему заслужил это», – заявил француз.
Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!
MotoGP. Марк Маркес опубликовал фото с чемпионским трофеем в постели: «Лучшее пробуждение в жизни»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости