«Маркес – больше, чем спортсмен, он легенда». Фабио Куартараро о 7-м титуле Марка в MotoGP

Куартараро назвал Маркеса легендой мотогонок после седьмого титула.

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро отреагировал на то, что соперник из «Дукати » Марк Маркес досрочно завоевал чемпионство в MotoGP.

«Он больше, чем спортсмен. Теперь он легенда. Он уже был таким.

Даже меня растрогало видео [которое показали Маркесу после Гран-при Японии ]. Если вспомнить травму, риск со сменой команды, все, чего он добился в этом году, особенно такое доминирование – нечто потрясающее.

Я невероятно счастлив за него, ведь он пережил тяжелые времена и по-настоящему заслужил это», – заявил француз.

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Марк Маркес опубликовал фото с чемпионским трофеем в постели: «Лучшее пробуждение в жизни»