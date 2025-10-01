ФИА повысила лимит скорости на пит-лейн в Сингапуре до 80 км/ч

ФИА изменила ограничение скорости на пит-лейн на предстоящем Гран-при Сингапура .

Лимит, составлявший 60 км/ч на данной трассе, был повышен до стандартных 80 км/ч в 2025 году.

Решение призвано снизить время для проведения пит-стопа и мотивировать команды выбирать стратегии с большим количеством остановок.

