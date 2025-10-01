Макс Ферстаппен: «Ред Булл» снова ощущается как семья»

Ферстаппен сообщил о возвращении «семьи» «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал об атмосфере в команде в последние месяцы на фоне замены руководителя Кристиана Хорнера на Лорана Мекьеса и слухов об уходе самого гонщика.

«Конечно, она была турбулентной. В итоге мы все обсудили. Должен сказать, сейчас в команде очень спокойная, хорошая обстановка – так и должно быть.

Разумеется, я надеюсь [на новые успехи]. Должен сказать: семья «Ред Булл » – это высший уровень. Мы давно вместе, и я всегда говорил, что хочу выступать тут до конца [карьеры в «Формуле-1»]. Такой была и остается моя мечта.

С тех пор поменялись какие-то вещи. Надо сказать, что теперь [команда] снова ощущается как семья. Мы всегда обсуждали [будущее] довольно открыто. Нужно делать это как семья», – заявил четырехкратный чемпион мира в интервью немецкому Sky.

