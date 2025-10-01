0

Макс Ферстаппен: «Ред Булл» снова ощущается как семья»

Ферстаппен сообщил о возвращении «семьи» «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал об атмосфере в команде в последние месяцы на фоне замены руководителя Кристиана Хорнера на Лорана Мекьеса и слухов об уходе самого гонщика.

«Конечно, она была турбулентной. В итоге мы все обсудили. Должен сказать, сейчас в команде очень спокойная, хорошая обстановка – так и должно быть.

Разумеется, я надеюсь [на новые успехи]. Должен сказать: семья «Ред Булл» – это высший уровень. Мы давно вместе, и я всегда говорил, что хочу выступать тут до конца [карьеры в «Формуле-1»]. Такой была и остается моя мечта.

С тех пор поменялись какие-то вещи. Надо сказать, что теперь [команда] снова ощущается как семья. Мы всегда обсуждали [будущее] довольно открыто. Нужно делать это как семья», – заявил четырехкратный чемпион мира в интервью немецкому Sky.

Титул Ферстаппена в 2025-м станет «величайшим камбэком всех времен», заявил Марко: «Победа в Баку возродила надежду»

«Ф-1» о трассах, на которых побеждал Ферстаппен: «Никто не идеален»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЛоран Мекьес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье
17 минут назадФото
Тед Кравиц о бойкоте Sky в 2022-м: «То, что у Хэмилтона украли 8-й титул, было общепринятой точкой зрения. В «Ред Булл» решили, что я обвинил Ферстаппена»
2сегодня, 17:14
Юки Цунода о том, как переносит Гран-при Сингапура: «Мое хобби – сауна, наслаждаюсь заездами»
1сегодня, 15:44
Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на Гран-при Сингапура – реализовать весь потенциал»
2сегодня, 15:27
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
3сегодня, 15:00
ФИА повысила лимит скорости на пит-лейн в Сингапуре до 80 км/ч
1сегодня, 14:56
«Ред Булл» представил форму, отсылающую к «атмосфере ночных гонок» в Сингапуре и Лас-Вегасе
3сегодня, 14:33Фото
Пьетро Фиттипальди стал пилотом симулятора «Кадиллака»
сегодня, 14:07
Босс «Макларена» Браун заработал 50 млн долларов за 2024 год – больше, чем Норрис и Пиастри
8сегодня, 13:44
Сайнс провел заезды в раллийном «Форде» с отцом: «Быть штурманом не нравится ни одному из нас»
сегодня, 13:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
вчера, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото