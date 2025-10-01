  • Спортс
  • Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на Гран-при Сингапура – реализовать весь потенциал»
1

Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на Гран-при Сингапура – реализовать весь потенциал»

Вассер заговорил о потенциале «Феррари» перед этапом в Сингапуре.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

«Сингапур всегда является одной из наиболее требовательных трасс в году – и для пилотов, и для всей команды на пит-уолл и в боксах. Конфигурация, ночные условия и вероятное появление машины безопасности – все это делает Гран-при настоящей проверкой концентрации и способности адаптироваться. В этом году добавится и новая переменная – более высокая скорость на пит-лейн, которая может повлиять на стратегические решения.

Квалификация вновь сыграет определяющую роль, и нам нужно извлечь максимум из каждой сессии, чтобы обеспечить как можно более высокие стартовые позиции.

И, опять же, цель – реализовать весь потенциал. На последних нескольких этапах мы видели, что небольшие детали способны сильно повлиять на количество набранных очков», – подчеркнул менеджер перед Гран-при Сингапура.

Проблемы «Феррари» в последних гонках связаны с особенностями задней подвески (RacingNews365)

Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
