Организатор гонки о Ферстаппене: «Чемпион «Ф-1» на «Нордшляйфе» – плюс для GT по всему миру. Ждем новых выступлений Макса»

В NLS поблагодарили Ферстаппена за внимание к гонкам GT.

Майк Йегер, управляющий директор VLN, организующей гонки серии NLS на «Нордшляйфе», поделился мыслями о выступлении пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на знаменитом автодроме.

Нидерландец выиграл свою первую гонку в классе GT3.

«Видеть, как Макс пилотирует в NLS – фантастический опыт, и лично я был впечатлен его выступлением.

Он доказал, что является настоящим гонщиком. Ему вовсе не хотелось получать лицензию, но он просто сделал это. Считаю, опыт заездов здесь на скромном Cayman пошел ему на пользу.

Мы благодарны за международное внимание, которое он обеспечил, и уже с нетерпением ждем объявления о его новых выступлениях в нашей серии в будущем.

Действующий чемпион «Формулы-1», который гоняется в GT3 на «Нордшляйфе» – плюс не только для нас, трассы и региона, но и для гонок GT по всему миру», – подчеркнул Йегер.

