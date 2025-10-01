  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Организатор гонки о Ферстаппене: «Чемпион «Ф-1» на «Нордшляйфе» – плюс для GT по всему миру. Ждем новых выступлений Макса»
0

Организатор гонки о Ферстаппене: «Чемпион «Ф-1» на «Нордшляйфе» – плюс для GT по всему миру. Ждем новых выступлений Макса»

В NLS поблагодарили Ферстаппена за внимание к гонкам GT.

Майк Йегер, управляющий директор VLN, организующей гонки серии NLS на «Нордшляйфе», поделился мыслями о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на знаменитом автодроме.

Нидерландец выиграл свою первую гонку в классе GT3.

«Видеть, как Макс пилотирует в NLS – фантастический опыт, и лично я был впечатлен его выступлением.

Он доказал, что является настоящим гонщиком. Ему вовсе не хотелось получать лицензию, но он просто сделал это. Считаю, опыт заездов здесь на скромном Cayman пошел ему на пользу.

Мы благодарны за международное внимание, которое он обеспечил, и уже с нетерпением ждем объявления о его новых выступлениях в нашей серии в будущем.

Действующий чемпион «Формулы-1», который гоняется в GT3 на «Нордшляйфе» – плюс не только для нас, трассы и региона, но и для гонок GT по всему миру», – подчеркнул Йегер.

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

Гельмут Марко: «Другие едут на модные показы, Ферстаппен – на «Нордшляйфе»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
GT
logoРед Булл
Нюрбургринг
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Маркес – больше, чем спортсмен, он легенда». Фабио Куартараро о 7-м титуле Марка в MotoGP
сегодня, 18:32
Окон получил кастомизированную «Ламборгини» в рамках сотрудничества с тюнинг-ателье
2сегодня, 18:09Фото
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» снова ощущается как семья»
1сегодня, 17:38
Тед Кравиц о бойкоте Sky в 2022-м: «То, что у Хэмилтона украли 8-й титул, было общепринятой точкой зрения. В «Ред Булл» решили, что я обвинил Ферстаппена»
7сегодня, 17:14
Юки Цунода о том, как переносит Гран-при Сингапура: «Мое хобби – сауна, наслаждаюсь заездами»
1сегодня, 15:44
Фредерик Вассер: «Цель «Феррари» на Гран-при Сингапура – реализовать весь потенциал»
3сегодня, 15:27
Гран-при Сингапура-2025. Расписание трансляций
3сегодня, 15:00
ФИА повысила лимит скорости на пит-лейн в Сингапуре до 80 км/ч
1сегодня, 14:56
«Ред Булл» представил форму, отсылающую к «атмосфере ночных гонок» в Сингапуре и Лас-Вегасе
3сегодня, 14:33Фото
Пьетро Фиттипальди стал пилотом симулятора «Кадиллака»
сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
вчера, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
вчера, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото