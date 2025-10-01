«Ред Булл» представил форму, отсылающую к «атмосфере ночных гонок» в Сингапуре и Лас-Вегасе

«Ред Булл» проведет два Гран-при в особых цветах.

Партнер «Ред Булл» по экипировке Castore подготовил специальную форму команды «Формулы-1» для Гран-при Сингапура и Лас-Вегаса в сотрудничестве с Hypebeast.

«Сингапур и Лас-Вегас – уникальные Гран-при, и дизайн отражает энергию и атмосферу этих новых гонок в сердце города», – подчеркнул Ник Стокер, директор «Ред Булл» по коммерческим вопросам.

Фото: соцсети команды «Ред Булл»