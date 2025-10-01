Тед Кравиц о бойкоте Sky в 2022-м: «То, что у Хэмилтона украли 8-й титул, было общепринятой точкой зрения. В «Ред Булл» решили, что я обвинил Ферстаппена»

Кравиц объяснил бойкот со стороны «Ред Булл» из-за слов о Хэмилтоне.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц высказался о бойкоте, который объявил каналу «Ред Булл» в 2022 году.

Тогда журналист упомянул, что у Льюиса Хэмилтона, выступавшего за «Мерседес », «украли» чемпионство на скандальном Гран-при Абу -Даби-2021. Гонку и титул выиграл пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппен .

«Считаю, я выразил общепринятую точку зрения в «Формуле-1» о том, что у Льюиса Хэмилтона украли восьмой титул в Абу-Даби. Тогда такая позиция не была из ряда вон выходящей.

На мой взгляд, недопонимание возникло, когда в «Ред Булл» посчитали, что я в чем-то обвинил команду – и, конечно, она не сделала ничего плохого. «Ред Булл» принял самое легкое стратегическое решение сезона, совершив пит-стоп за машиной безопасности. Он ничего не терял, это был бесплатный пит-стоп. Макс выступил блестяще, выиграл гонку на свежих покрышках и заслужил чемпионство.

В социальные сети попал порезанный ролик, [в «Ред Булл»] увидели его и решили, что я обвиняю Макса – будто он украл титул. Разумеется, он не украл», – сообщил Кравиц.

Тед также поделился воспоминаниями о реакции Ферстаппена:

«Макс отреагировал на все это в социальных сетях, и он сказал мне: «Слушай, мне все равно. Люди постоянно говорят обо мне ужасные вещи. Я делаю свою работу, а ты – свою. Я волнуюсь за людей вокруг себя. Даже если ты не сказал, что я украл титул у Льюиса, а люди неверно интерпретировали твои слова, они думают, что ты это сказал. Ты голос «Формулы-1». А потом в соцсетях оскорбляют мою маму, сестру или Келли , мою девушку… Я защищаю их».

Я ответил: «Макс, полностью тебя понимаю. Это ужасно, и мне жаль, что доходит до такого. Но люди вырезают фрагменты, все раздувается, и в итоге происходит подобное». Так что мы прекрасно поняли друг друга».

